Thierry RIVET

UN BUT ET DES VALEURS EN PARTAGE :



Nous sommes une société indépendante d'engineering spécialisée dans l'expertise thermique par infiltrométrie et thermographie à infrarouge de l’enveloppe du bâtiment.



Nos objectifs :

réaliser les missions qui nous sont confiées dans le respect des normes en vigueur,

être réactifs,

respecter les délais qui nous sont donnés.

Notre société s'inscrit dans une démarche qualité : ses bureaux sont installés dans un bâtiment labellisé BBC-Effinergie et nous nous employons à réduire notre empreinte environnementale.

Nous pouvons conseiller les professionnels de la construction et les auto-constructeurs en faisant partager nos expériences et notre savoir faire, car l'étanchéité à l'air d'un bâtiment n'est pas le fait d'un seul corps d'état et nécessite de respecter un certain nombre de pré-requis.



Nos compétences :

- Étude thermique, bilan énergétique dans la rénovation et le neuf.

- Mesure d'étanchéité à l'air,

- DPE, attestation de respect de la RT 2012.



Mes compétences :

Direction de projet

Planification

Coordination