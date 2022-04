Charles de Castelbajac

L’assurance responsabilité civile professionnelle est l’assurance vie de l’entreprise. Elle la protège contre les conséquences parfois très lourdes d'une simple erreur, faute ou omission.

La pérennité de l'entreprise est ainsi préservée.

L'assurance RC pro valorise l'entreprise et l'autorise à répondre largement aux donneurs d'ordres.

La protection et l'assistance juridique peut être précieuse au moment d'un litige et permettre à l'entreprise de continuer son activité sans avoir à gérer directement le conflit.



Au service des entreprises depuis 1985.

Je m'adresse principalement aux consultants indépendants ou sociétés exerçant dans les domaines suivants:



- Conseil / accompagnement des entreprises

- Informatique, nouvelles technologies & télécommunications

- Web : création et administration de sites

- Evénementiel

- Médias, communication, publicité

- Traducteurs, interprètes

- Métiers de la sécurité

- Bureau d'études techniques

- Experts en thermographie infrarouge

- Diagnostiqueurs immobiliers

- Coordinateurs sécurité SPS,SSIAP

- Mesureurs de la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments BBC Effinergie

- Experts bilan carbone ADEME

- Experts en radioprotection ( PCR médical et industriel)

- Entreprises de désamiantage, traitement de l'amiante, déplombage, démolition

- Ingénieurs HQSE

- Agences de voyages, tours opérators

- Entreprises de services à la personne

- Détectives

- Chercheurs

- Attachés de recherches cliniques

- Archéologues

- Cabinets conseils en fusion-acquisition

- CGPI,

- Conseiller en Investissement Financier (CIF) - Articles L 541-1 et suivants du Code monétaire et financier

- Intermédiaire en Opérations de Banque - Articles L 519-1 et suivants du Code monétaire et financier

- Démarcheur Financier - Articles L 341-1 et suivants du Code monétaire et financier

- experts-comptables

- Intermédiaire d’Assurance - Articles L 511-1 et suivants du Code des assurances

- RC dirigeants / mandataires sociaux

- Agents immobiliers

- Agences d'intérim

- Agences de recouvrement

- Agents commerciaux ( hors bâtiment et automobile )

- Professions émergentes : conciergeries, managers de transition, gestion électronique de documents ( GED) etc..



- Assurance des atteintes à l'environnement

- Assurances des risques de violation de sécurité informatique



Assurances décennales:

- Bureau d'études techniques BTP

- maîtrise d'oeuvre générale

- Artisan du bâtiment

- Architecte d'intèrieur

- Économiste de la construction / métreur vérificateur

- Mission de permis de construire



Des solutions peuvent également être apportées pour les groupements affinitaires professionnels: associations,syndicats,fédérations,coopératives.



Mon métier:

- Rencontrer les courtiers et les compagnies d'assurances

- Négocier des accords spécifiques par domaines d'activités

- Analyser les risques pour chaque demande et proposer la solution d'assurance la mieux adaptée en qualité/tarif, à l'aide du support négocié



Mes clients sont des entreprises ou des groupements de droit français exerçant en France ou à l'étranger.

Souscription France entière & Dom Tom,

par process simplifiés/dématérialisés/ personnalisés.



Mes partenaires compagnies d'assurances : Hiscox, AIG Chartis , Albingia, axa, Gan , Allianz , CFDP , Lloyd's de Londres etc...

Pour les consultants nous proposons la solution Hiscox à 44€ttc par mois , visible sur viadéo



Nous proposons également aux agents généraux d'assurance, de placer leurs affaires RC professionnelles.



Charles de Castelbajac

ccastelbajac@orange.fr

www.protexi.fr







