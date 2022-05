Thierry ROBERT

Culture Print ,(imprimerie sur tous supports) et Interlude création (PAO et CAO), c'est une équipe dynamique qui se tient à votre disposition afin de vous aider à valoriser votre image.



- De la création à la réalisation, nous vous offrons une large gamme de prestations avec comme objectif de refléter au mieux vos qualités personnelles et professionnelles.



Liste non exhaustive de nos outils de production et d'impression numérique :

- Une presses de production XEROX C75 dernière génération imprimant jusqu'au format SRA3.

- Un traceur grand format 43"(111cm) EPSON.

- Impression Latex très grand format jusqu'à 3 M de Laize.

- Un massicot électrique Idéal 4850.

- Une rogneuse électrique grand format.

- Une relieuse jusqu'à 400 feuilles.

- etc...



bien sûr, nous gardons notre secteur "Offset" pour les grandes séries.



En ce qui concerne le secteur "communication" nous augmentons également l'offre produits avec l'acquisition de matériel permettant la réalisation en interne de produits tel que :

Textile et matériel Display personnalisé.



Nous conservons nos départements "objet publicitaire".



Désormais avec notre unité de production FRANCAISE, nous pouvons répondre a toute les demandes, car l'essentiel des travaux seront réalisés dans notre atelier de la Roche sur Foron (74). De cette manière notre panel de solutions nous permet de réaliser intégralement vos projets en vous accompagnant à chaque instant.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Façonnage

Reprographie

Charte graphique

Adobe Indesign

Web design

Création

Communication

Design graphique

Imprimerie

Adobe Photoshop

Graphisme

Intégration