Thierry ROBIC

Après 2 ans passé chez APPLE (Irlande) en tant que responsable de domaine ERP - au niveau de la DSI - sur les problématiques de planification, de production, d'approvisionnement et de logistique, j'ai rejoint les équipes d'intégration au sein de l'éditeur ORACLE durant près de 5 ans.



Ces années m'ont permis d'appréhender l'ensemble des problématiques métiers et SI du monde industriel et du service car j'ai eu l'opportunité de participer à nombre de projets dans leur intégralité (du cadrage au support post-démarrage opérationnel.



Mes domaines d'intervention tout d'abord en tant que consultant technique, puis fonctionnel, ont concerné les processus:

- de comptabilisation auxiliaires,

- de contrôle de gestion industriel,

- de logistique et de planification.



Puis l'appel de ma région natale a été le plus fort et j'ai rejoint l'entité régionale Bretagne/Pays de Loire de l'intégrateur avec lequel je travaillais majoritairement : UNILOG.

Tout en capitalisant sur l'expertise ERP et progicielle métiers, il m'a été permis de me traiter :

- les besoins en indicateurs de performances des processus déployés via la mise en oeuvre de projet décisionnels,

- l'ensemble des problématiques d'intégration de telles solutions dans le cœur du système d'information des clients notamment au travers de plateformes de médiation de flux (EAI/ESB/ETL).

- les aspects accompagnement au changement des populations impactées par le déploiement des outils et des processus,

- la professionnalisation des Directions de systèmes d'information en terme de pilotage de projet (pilotage par les exigences et les tests) mais également de gouvernance et d'organisation.



Fort de ces expériences partagés avec de belles équipes pluri-disciplinaires, mon esprit entrepreunarial à pris le dessus.

En 2009, associé avec des entrepreneurs partageant ma vision, nous avons repris une philosophie qui porte tout son sens aujourd'hui - le circuit court via l'expertise et le sens de l'engagement - et avons créé EXL Group.



Nous misons sur la densité d'expertise au plus près de nos clients et sur l'ensemble des domaines de valeurs de la DSI :

- la gouvernance : du schéma directeur réaliste au pilotage de programme

- la gestion d'actif : de l'optimisation de l'usage des licences à la gestion des interventions et des tickets d'incidents

- l'intégration de solutions ERP, BI, CRM avec des démarches de mise en oeuvre et d'accompagnement visant le juste coût des processus à mettre en oeuvre,

- l'urbanisation des systèmes d'informations notamment au travers de la cartographie de SI/processus/flux et de l'industrialisation des processus d'échanges (EAI/ESB/ETL).