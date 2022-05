Thierry ROBINET

Expert dans le solaire thermique, je propose à chacun qui possède une installation solaire thermique ou qui en connait une de l'analyser et de lui fournir des informations pour en obtenir le meilleur.

Aujourd'hui, malheureusement, il y a presque 80% des installations thermiques individuelles ou collectives qui ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal.

Après plus de 10 années à concevoir des systèmes thermiques et à les commercialiser, je travaille désormais seul pour vous fournir un service encore plus performant le solaire thermique, bien souvent délaissé des médias et installateurs, n'ayant d'yeux que pour le PV l'autre solaire 8 fois moins puissant.

Les rapports fournis sont une base pour un meilleur suivi, pour une remise éventuelle en état ou une amélioration ou fournir aux tribunaux un rapport pour une procédure.

Alors rejoignez le monde de la puissance thermique efficace pour des économies réelles et sérieuses.



Mes compétences :

Conception

Expertise

Maitrise d'oeuvre

Solaire

Maintenance

Encadrement

Mise en service

