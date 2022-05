Thierry Roche, fondateur et gérant de l’Atelier Thierry Roche & Associés.

Concepteur en France de la 1ere opération de logements passifs (les hts de Feuilly), du 1er bâtiment tertiaire énergie positive(la Cité de l'environnement) et du 1er bâtiment d’ état énergie positive (école des ponts et chaussées)



Il est 3ème grand prix d’Architecture (ex grand prix de Rome) et co-créateur du Pôle «Solère» (1er pôle de compétence en environnement de France) dont il assure la coprésidence. Il est aussi :



-Membre de l’Académie d’Architecture de Lyon

-Membre d’A.M.O. Rhône Alpes

-Membre du C.A. Pôle Innovation Constructive

-Membre de VAD (Ville et aménagement Durable)

-Membre du conseil de développement du Grand Lyon

-Membre de l’atelier de composition Urbaine (Grand Lyon)