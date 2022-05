Thierry ROHMER

Je possède plus de trente ans d'expérience en recherche et développement dans le domaine de l'électronique de puissance au sein de la Business Application Power Conversion, faisant partie du groupe Socomec.



Aujourd'hui, j'occupe une fonction à cheval entre plusieurs activités : concepteur de systèmes, chef de projet développement logiciel et développeur.



Mon activité récente me permet d'avoir des liens étroits avec National Instruments, Opal-RT et Mesulog le partenaire NI. En effet nous utilisons leur système de validation HIL. J'ai publié un article à ce sujet général :

http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-17346

les détails techniques sont accessible ici :

https://www.mesulog.fr/download/NIWeek_2016_MESULOG_HIL_and_Real_time_Power_Electronics_Simulation.pdf



Mon travail consiste à définir l'architecture matérielle et logicielle nécessaire pour réaliser les fonctions demandées par le marketing, ce travail se fait en collaboration avec d'autres spécialités (électronique, électrotechnique).

Les langages informatiques que je maîtrise sont l'assembleur, le C, C++.



Mes compétences linguistiques, outre ma langue maternelle, sont l'italien, l'anglais, l'allemand, ainsi que quelques notions d'espagnol.



Comme Socomec possède une filiale en Italie, j'y ai effectué un séjour d'une année, toujours dans mon domaine. Ayant tissé des liens particuliers avec mes collègues transalpins et pratiquant couramment leur langue (ma femme est de nationalité italienne), je réalise souvent des déplacements pour partager ma grande expérience en conception de systèmes complets.



Mes compétences :

Responsable

Ingénierie

R&D

Logiciel embarqué

C

Electrotechnique

Informatique industrielle

Gestion de projet

Electronique