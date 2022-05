Thierry ROLFO

Domaine de compétences :



- Management commercial, Développement commercial.



- Animation de réseaux de courtiers , Agents Généraux, Cgpi, Experts comptables



- Direction de centres de profit ( gestion, compta, social, fiscal).



- Connaissances techniques Iard et Assurances de Personnes ( individuel et collectif).



Management équipes de Gestion. Traitement et gestion des flux en Assurances de personnes



- Expérience de 15 années de courtage en assurances ( dont 6 en libéral )



et 17 années en postes de direction réseaux bancaires et sociétés financières



- Intervenant dans des écoles de commerce et universités ( Pilotage des forces commerciales,

Création d'entreprises, Assurances)



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projets

Assurance de personnes

Assurances IARD

Courtage

Formation

.Developpement commercicial

Banque

Assurance

Animation de réseaux

Gestion des ressources humaines