Thierry ROLLET

Après 25 années d'expériences acquises au sein de PME et de grands groupes dans des fonctions techniques, commerciales, marketing, j’ai créé TR CONSULTING SAS en 2011 afin d'apporter mon expertise à des entreprises de différents secteurs d'activités.



Depuis plus de 6 ans, TR CONSULTING intervient pour ses partenaires et auprès de PME et d'entreprises, pour former, conseiller, accompagner des managers et des équipes dans ses domaines de compétences : le Marketing et la Stratégie, la Vente et la Performance Commerciale, l'Organisation de l'Entreprise et l'Investissement, le Management d'Equipes, la Gestion de Projets.



Avec une approche opérationnelle basée sur l'expérience, nous aidons nos clients à innover et à définir une stratégie de croissance, à développer leurs ventes et à fidéliser leurs clients, à améliorer l'organisation et la performance de leur entreprise, à travailler sur l'investissement et la modernisation de leur outil de production, à mobiliser et à motiver leurs équipes autour de projets.



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Management

Vente

Formation

B2B