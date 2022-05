Thierry ROMAND

Je suis installé dessinateur independant depuis 1996

j'ai debuté a la main et suis passe fin des annees 90

a l'informatique

je travaille sur un logiciel tres souple d'utilisation qui s"appelle abis

et qui est compatible toutes plateformes archicad.autocad.allplan etc....

je monte des permis de construire , je reakise de la sous traitance

archi.entrprises.particulier

bien sur je fait de la 3d.du rendu.de la simulation.de l'insertion et de la photogrammetrie



Mes compétences :

Bâtiment

Dessin

Photo

Rendu 3d

Retouche photo