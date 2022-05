Thierry ROMBOUT

L’Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance

- Protège et soigne, dans des familles d’accueil soutenues par des équipes éducatives et thérapeutiques, des enfants victimes ou en risque de maltraitance ;

- Accueille des parents et leurs enfants en situation de précarité, et propose un soutien à la parentalité, au sein notamment de Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et d’appartements en milieu ouvert.

- Réfléchit et milite pour le respect, la protection et l’éducation des enfants.



Mes compétences :

Education

Enfance

Médiation