Thierry ROMERO

J'ai créé mon entreprise de maçonnerie le 1er juillet 1994 avec ma femme sur la commune de Grandvilliers près de Damville (27). Nous sommes une entreprise familiale spécialisée dans le gros-oeuvre et la rénovation énergétique. Nous sommes à l'écoute de nos clients afin de satisfaire leurs besoins, les aider dans leurs démarches, les conseiller et leur apporter la meilleure offre possible



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Maçonnerie

Chiffrage de prix de revient

Devis

Management

Chiffrage des chantiers

Fidélisation client

Service client

qualification

Gestion de la relation client

Relations clients