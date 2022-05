Thierry RONDEAU

Ingénieur Génie Civil de formation et intéressé par la production des études d'ingénierie.

J'occupe le poste de responsable du pôle CAO/INFRA après avoir été Ingénieur d'application chez Graph Land depuis 2000 et avant depuis 1996 chez Macao France.

Ma position dans l'entreprise m'apporte la possibilité de donner des orientations à la société en collaboration avec les autre actionnaires.



Je suis particulièrement sensible au sens du service pour apporter les meilleurs compétences au client pour la structuration, la production et l'échanges des données techniques d'ingénierie.



D'un naturel curieux, je m'intéresse aux différents domaines CAO-GED-SIG proposés par la SSII Graph Land

L'interopérabilité (et l'échange de données) est également un sujet porteur pour proposer aux clients le meilleur service pour l'optimisation de la production et de la gestion des documents techniques.



Maintenant très actif sur la maquette numérique et le BIM INFRA, j'ai réalisé avec les collaborateurs Graph Land, un démonstrateur de notre vision du BIM INFRA avec les produits disponible sur le marché de la CAO.



Depuis 5 ans, je participe au développement d'un bureau d'études d'ingénierie basé à Evreux. Graph Land Services est une PME avec 3 collaborateurs techniques. Ils réalisent la production CAO-DAO pour divers projets d'infrastructures (routes et autoroutes, Lignes à grandes vitesse) également des traitements de données CAO pour structurer la production des clients et optimiser le traitement et l'échanges des données



Mes compétences :

Autodesk

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

DAO

GED

Infrastructure

Ingénierie

Interopérabilité

SGBD

SIG

SSII

Standardisation

Technique

Transport ferroviaire

AutoCAD