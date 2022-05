Thierry RONDEY

Ancien cadre commercial France et export j'ai créé et démarré la filiale française d'un groupe américain spécialisé dans les abrasifs hautes performances destinés principalement pour les marchés aéronautique, médical et l'horlogerie de luxe. Notre groupe ayant été racheté par notre concurrent principal, celui-ci a décidé de fermer purement et simplement notre structure.

Depuis, j'ai repris en 2010 la société GUALA MOLINO spécialisée depuis plus de 40 ans dans l'Agencement de magasins, d'appartements et de villas. Nous rayonnons dans toutes la France. Nous sommes une entreprise générale du bâtiment et sommes capables de gérer en des temps très courts un chantier, de la démolition à la peinture finale. L'aventure s'est terminée en mars 2013 avec la crise qui frappe le secteur du bâtiment. J'ai donc été contraint de fermer la société.

En avril 2013, je suis entré dans le groupe HASAP en tant que Chargé d'Affaires de sa nouvelle filiale TCE spécialisée en gestion de chantier Tout Corps d'Etat. Ma mission, développer le secteur de la clientèle magasin. Fin septembre, j'ai pris la direction du Pôle magasin de cette structure.



Mes compétences :

dynamique

MES

Organisé

Persévérant

RIGOUREUX

Sociable