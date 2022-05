Thierry ROTLLAN

Compétences :



 Analyse des situations de travail conduite de projet d'amélioration

 Évaluation de la pénibilité et du risque TMS

 Approche normative (ISO, AFNOR…) et objectivation

 Diagnostic Risques Psycho Sociaux

 Maintien dans l'emploi, recherche de solution de compensation

 Mesures et analyses vibration – bruit – éclairement

 Évaluation des Risques Professionnel (DU)

 Formation/sensibilisation Ergonomie et TMS



 Bonne maîtrise de l'outil informatique, bureautique et système

 Traitement de texte, tableur, présentation…

 Modélisation 3D des poste de travail