Thierry ROUDOT

Mon domaine de compétences ce situe essentielement dans l'animation d'équipe par le maintien d'un dialogue social et permanent avec l'ensemble de l'encadrement et du personnel.

Le maintien et le developpement des relations commerciales avec l'ensemble des clients comme les collectivités locales et les industries.

La gestion des budgets d'investissement et de fonctionnement , des achats et le suivi des unités d'oeuvre.

Optimisation des contrats et de l'organisationd'un centre de profit par la mise en place d'indicateurs de suivi en matière de logistique.



Mes compétences clefs:

Aisance relationnelle auprès des clients et du personnel.

Sens aigu de l'organisation.

Sens des responsabilités.

Autonomie d'initiative.

Maitrise de la réglementation en vigueur.



Mes compétences :

Animation

Environnement

Management