Après un parcours opérationnel et technique, j'ai choisi les fonctions de Directeur Systèmes d'Information et Directeur de Projets exercées respectivement + de 7 ans et depuis + de 10 ans.



Cette double compétence associée à du management de transition me permet de m'épanouir sur les axes organisationnel, fonctionnel et technique, avec des cultures d'entreprises différentes, privées ou publiques.