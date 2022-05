Thierry ROUSSEL-CORTESI

12 années d'expériences qui m'ont permis de développer une riche palette de compétences, dans le domaine de la communication. De formation supérieure littéraire et de bonne culture générale, ouvert, curieux, à la recherche permanente de la performance, c'est par ma capacité à analyser, clarifier, mobiliser et mettre en relation des idées et des individus et véritable porteur de projets que j'axe mes réalisations vers le développement de la communication de l'entité pour laquelle j'ai été mandaté. L'ensemble de mon parcours professionnel, les différents projets suivis, ainsi que les entreprises et les acteurs de projets rencontrés, m'ont permis de développer une expérience dans la communication et aussi la gestion de projets. L'écologie fait aussi partie des causes pour lesquelles je suis engagé. J'aimerais pouvoir évoluer au sein d'une structure qui me permette de mieux exprimer mes potentialités et de développer mes qualités d'organisation, ma rigueur, ma créativité, ainsi que mes bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Mon parcours professionnel m'a aussi permis de toucher à des activités culturelles ( édition, théâtre, socio-culturel), grâce à des partenariats institutionnels et la ville de Paris.