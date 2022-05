Thierry ROUXEL

Manager de l'activité Batiment et grands projets de génie civil avec une equipe de 50 collaborateurs dont 20 Etam / Cadres.

J'assure le suivi opérationnel, la gestion contractuelle et financière des projets TCE, en logements neufs ou en réhabilitation, ouvrages fonctionnels, tertiaire, industriels.

J'ai également en charge le management du système ISO pour la région Normandie.

Je suis également membre du Codir (6 personnes), auditeur Mase et chargé de formation



Mes compétences :

organisation d'entreprise

gestion et plans financiers

management humain (120 collaborateurs dont 50 Etam

processus qualité (auditeur interne)

processus sécurité (auditeur interne MASE)

formation professionnelle (chargé de formation du

gestion de projet TCE en neuf et réhabilitation