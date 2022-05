Thierry ROY

J'ai acquis une solide expérience de 13 années dans la vente. Je sais fédérer une équipe autour de moi, afin de leur donner envie de progresser et d'évoluer. Je suis rigoureux et méthodique et j'attache de l'importance aux moindres détails . Je me suis investi ces dernières années à différents postes où j'ai su mettre en avant mes compétences et mes qualités, qui m'ont permis d'évoluer au jusqu'au poste de responsable adjoint.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel