Thierry ROY

J’ai la chance d’avoir un métier passionnant.



C'est à la conduite de missions d'intérêt général que j'ai réalisé mon parcours professionnel.

Tant sur de mode de la comptabilité publique que sur celui de la comptabilité privée, ces missions m'ont permis de participer à la réalisation de plusieurs opérations majeures d'urbanisme en élargissant, par la suite, avec des opérations immobilières à caractère parapublic et en abordant notamment le secteur du logement social.



De Paris Rive Gauche (plus grande opération conduite depuis les travaux du Baron Haussmann à Paris) puis, Euralille (qui symbolise la conversion de l’économie de la métropole du Nord au tertiaire), j'ai développé une expérience sur des opérations "au long cours", entre 20 et 40 ans et se chiffrant en milliards d'Euros.

Par la suite, l'EPA ORSA m'a permis de participer à la création et au montage d’opérations structurantes à l’échelle de la métropole parisienne (opérations d'aménagement, PNRQAD, etc.).

J'ai découvert l'univers du logement social avec la SAEMCIB qui conduisait (rachetée depuis par Vilogia) aussi des opérations complexes (ANRU).

Puis, la SEM Territoria m'a permis d'appréhender des opérations en département rural, et notamment des opérations immobilières en compte propre, comme les réalisent les promoteurs privés (les majors ne se précipitant pas sur le département du Cher).



Au sein des activités d'urbanisme, d'aménagement et d'immobilier, l'exercice de mon métier s'articule autour de deux axes majeurs.

- La transversalité : faire partager l'information comptable et financière et susciter le travail en cogénération, les « pousse-crayons » travaillent en tandem avec les « pousse-cailloux » pour ce qui concerne la construction et l'actualisation des budgets des opérations conduites ; lesdites opérations conditionnant directement les résultats annuels de la société.

- Une double vision : une sur le quotidien et le court terme à trois ans et, une seconde en terme de vision stratégique et d'ingénierie financière à l'horizon des opérations à terminaison.



Ouvert et curieux, je suis convaincu que la complexité de nos métier nous permet d’apprendre tous les jours même si parfois nous aimerions, dans le domaine administratif, juridique et financier, que le législateur ralentisse un peu le rythme d'une production par trop frénétique !



Salutations cordiales,

Thierry ROY



Mes compétences :

Administratif

Aménagement urbain

Comptabilité

Directeur Administratif et Financier

Economie

Finance

ORSA

SEM

SPL