Thierry ROZIER

Chargé de projet Développement durable, je souhaite aujourd’hui m’engager au sein des collectivités dans des actions sociétales fortes qui intègrent les dimensions spécifiques du développement durable.

Fort d’une double compétence en géologie de l’aménagement et gestion du développement durable, mes précédentes expériences m’ont amené à me spécifier dans le pilotage et l’animation de projet.



Je suis convaincu que le DD n’est pas une contrainte mais bel et bien un moyen d’améliorer le quotidien de chacun (particuliers comme professionnels), et je souhaite partager cette vision avec mes futurs collaborateurs et la mettre en pratique.



Mes compétences :

Hydrologie et Hydrogéologie

Dépollution de sites et sols pollués

Management de projet

Développement durable

Gestion de projet

Animation d'équipe

Responsabilité sociétale des entreprises