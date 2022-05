Thierry Russo-Delattre est artiste lyrique professionnel à l’Opéra de Nice, dans le pupitre des Premiers Ténors depuis 1995. Il totalise plus de 700 spectacles avec le Théâtre. Ces années de plateau lui ont permis d’emmener avec lui des souvenirs de mises en scène géniales, des images magiques liées au monde de l’opéra.



Parallèlement à son métier de chanteur lyrique, Thierry Russo-Delattre est passionné depuis toujours par la photo d’art et les nouvelles technologies liées à l’image. C’est du reste sa formation artistique initiale. En créant le STUDIO TRUDEL, il a voulu ainsi approfondir son Art de la photo-painting par ordinateur et le professionnaliser. (www.studio-trudel.eu)



Ses portraits d’art ne sont pas seulement des portraits car l’artiste a réussi à élaborer une véritable philosophie autour de son Art :



« Lorsque l’on a passé dix-huit ans dans un théâtre professionnel aussi prestigieux que celui de l’Opéra de Nice, le réflexe de ce qui est beau, mystérieux et artistique est ancré au plus profond de soi. On côtoie les méandres de l’âme humaine quotidiennement. Sans cette matière première indispendable rien n’est possible en Musique.



J’ai été enrichi par le travail des plus grands metteurs en scène du monde, par leurs costumes somptueux et leur lumière magique. La générosité et le talent des artistes internationaux m’ont également beaucoup appris...



Le chant et les portraits d’art sont liés : si le chant est le reflet de l’âme, la photo est la capture pour l’éternité de ce qui est par essence altéré par le temps qui passe. Capturer l’âme humaine ou transmettre l’âme d’une oeuvre est devenu mon obsession... »