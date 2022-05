Thierry SAEYS

Grand passionné de tous temps par le jeu de société et la création d'événements ludiques, j'ai décidé un soir de 2004 de faire le pas et réaliser mon rêve: en vivre !

C'est comme ça que sont nés conjointement Sajou, une boutique spécialisée en jouets et jeux de société située à Ganshoren et Fun Quest qui s'occupe d'organiser des activités ludiques de team building pour des groupes, en entreprise (quiz, rallyes, challenges ludiques et/ou sportifs, team cooking, etc...).

Adieu mon ancienne vie de consultant informatique dont j'avais l'impression d'avoir fait le tour et bonjour l'avenir !



Mes compétences :

Organisation

Organisation d'événement

Organisation d'évènements

Organisation événement

organisation evenements

Team building

Teambuilding