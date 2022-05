Thierry SAGOT

FRANCE REPROCAD ( Voir site vitrine :Array )

Département Equipement Bureau d'études et Formations logiciels techniques CAO.

Formations CAO / Autocad - Inventor - Solid works - Creo - Catia - Sketchup - Archicad - Covadis - Revit ......





Depuis 1992, nos clients nous confient leurs systèmes informatiques, la formation de leurs collaborateurs, l’achat de leur matériel et de leurs logiciels CAO.



Que vous soyez artisan, une administration, une PME ou un grand groupe, nous vous accompagnons dans la définition et la mise en place de vos solutions CAO au sein de votre Bureau D’études .



Grace à notre expertise technique associé à une connaissance pointue de votre métier et de votre environnement, nous vous apportons les réponses parfaitement adaptées à vos attentes.



Nos compétences :



*Ventes de logiciels CAO / DAO.

* Vente de matériel et périphériques CAO : Traceurs , Stations de travail , Ecrans graphiques, Cartes Graphiques , Scanners , Copieurs de plans…Consommables Bureau d’études.

* Maintenance Parc informatique de votre Bureau d’études.

* Centre et organisme de formation agréé, logiciel technique CAO.

* Cellule de prestations de services et infographie ( Confiez nous la réalisations de vos plans.)





