Thierry SAID

Représentant exclusif de M. POKORA

Préparation du nouvel album et de la tournée (2015)

Responsable des partenariats pour la comédie musicale "Robin des bois" - 2013

Gestionnaire des droits de Joe DASSIN



Producteur et manager d'Artistes depuis de nombreuses années, je m'occupe principalement aujourd'hui de la mise en relation entre les marques et la musique, que ce soit sur l'image et/ou le nom de célébrités, la création d'opérations et d'évènements, ... le tout au service du partenaire.



Mise en place des partenariats "tournée 2012 Johnny HALLYDAY" Gilbert Coullier Productions

M. POKORA "UDANCE 2" sur NRJ12 - PROCTER & GAMBLE,

M. POKORA / Sony ERICSSON

M. POKORA / REEBOK

Spectacle "HIGH SCHOOL MUSICAL" / ZAP ZONE (ORANGE)

Spectacle "IL ETAIT UNE FOIS JOE DASSIN" / Le CREDIT MUTUEL / LACOSTE

LESLIE / PROCTER & GAMBLE,

VON DUCTH / Soirée Quentin Tarantino Cannes 2007, ....



Mes compétences :

Evénementiel

Marketing

Musique

Naming

Spectacle