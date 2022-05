Thierry SAILLANT

Depuis 20 ans je suis dans secteur de aéronautique civil et militaire.

J'ai occupé différentes fonctions regroupant la technique, management de projet,la relation clients,responsable de business unit et actuellement je suis responsable commercial export Émirats arabes unis pour SAFRAN Aircraft engines.



L'enseignement,formation et le coaching, sont ma passion . J'ai une expérience très étendue :



1-CNAM Champagne Ardennes en EME 101 et EME 102 sur l'organisation et le modèle économique des sociétés. .



2- IUT EVRY 91 sur le theme du Commerce international, son marketing et son developpement particulierement sur les Emirats arabes unis.



3- Universite de CACHAN sur le registre E-commerce et pilotage projet



4 - Anacours / Studycours aides aux devoirs

Cette activité permet d'aider des collégiens sur toutes les matières



Mes compétences :

Finance

Management de projet

Formation en relation clients

Marketing

Commerce à l'export

Enseignement

Responsable branche commerce international IUT EVR

Enseignant E-commerce et E-logistique