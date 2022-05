Thierry SAINTIER

J’ai acquis une expérience dans la conception et la gestion des référentiels clients, articles, et pricing dans une entreprise de distribution de produits et services photographiques, tout en m’impliquant fortement dans des projets transverses.

Pour cela, j’ai développé ma capacité d’analyse des exigences métier autant sur des projets de logiciels internes, que lors de projets avec des prestataires externes, ainsi que dans le pilotage de reprises et la migration de données.

Cette expérience a eu une application concrète dans le deuxième volet de ma fonction puisqu’en tant que responsable de la production des statistiques commerciales, j’ai adapté les référentiels gérés afin de répondre à une exigence forte et diversifiée de reporting au travers d’outils d’analyse multidimensionnelle.



En 2013, j’ai pris la décision de réorienter mes compétences vers le secteur de l’information-documentation et de me rapprocher du domaine de la culture et des arts, en reprenant mes études.

En 2014, je viens de terminer un Master de Chef de projet en ingénierie documentaire au Cnam-Intd.

Je souhaite maintenant m’investir sur des projets de management de l’information me permettant de mettre en pratique ma double compétence, en particulier sur des missions d'analyse des besoins en traitement et structuration de l'information.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Informatique documentaire

Management opérationnel

Analyse de données

Gestion des données de référence

Analyse fonctionnelle