Thierry SALIN

Une carrière professionnelle n'est jamais linéaire.

quand on change d'emploi, on cherche toujours à s'en tenir à ce qu'on sait faire.



pour ma part, j'ai toujours cherché à en savoir beaucoup plus que ce que ma fonction exigeait.

la polyvalence est un élément essentiel d'une bonne formation, elle permet d'anticiper chacun des problèmes futurs.

c'est pourquoi j'ai essayé de toucher à tout, de la conception jusqu'au contrôle final des pièces, en passant par la programmation et l'usinage.



Mes compétences :

Solidworks

Mastercam

Autocad

Solid Edge

usinage (tournage, fraisage)

Catia v5

topolid