Thierry SALINAS

En 2017, voyager ou s'expatrier hors de France est un risque qu'il ne faut pas négliger. L'actualité est là pour le rappeler régulièrement s'il le fallait.



Fort de plus de trente années d'expérience militaire ( dont 15 à l'étranger dans des pays à risques élevés), au sein d'unités parachutistes, d'état-major opérationnel ou de conception mais aussi d'ambassades de France à l'étranger, je souhaite faire bénéficier cette expertise à une entreprise ambitieuse et dynamique, ou plus simplement à des particuliers.



Mon expertise peut se résumer logiquement:

- La gestion de projets liés à la sécurité générale,

- Le conseil et l'audit des communautés internationales expatriées,

- La validation de circuits touristiques compliquées avec les liens sécurité et santé,

- Le management des opérations de rapatriement auprès des compagnies d'assurance



Ces compétences sont autant de domaines où je peux apporter une véritable plus-value!



Mes compétences :

Gestion de crises

Management operationnel

Gestion

Sécurité

Mobilité internationale

Expatriation

Relations internationales

Gestion de projet

Organisation du travail

Planification stratégique

Adaptabilité

Réactivité

Droit international Humanitaire

Sens de l'initiative

Analyse stratégique

Sens du contact