Thierry SALNEL

Fort de mon expérience professionnelle auprès de deux grands constructeurs informatiques, ainsi que créateur d’entreprise, j’ai pu acquérir la maîtrise des incidents informatiques de type Hardware ou Software, et de l’utilisation de la prise en main à distance sous une habilitation secret défense.



Dans le souhait d’évoluer professionnellement, j’ai décidé de parfaire mes connaissances en informatique en intégrant une formation par Congé Individuel de Formation (9 mois) ainsi qu’une Validation des acquis professionnels en services Informatique qui m’ont permis de renforcer mes bases théoriques en informatique et que j’ai su allier à une maîtrise professionnelle acquise et validée par des diplômes de niveau IV.



Après une expérience enrichissante auprès de différents sociétés de secteurs d activités différentes tels que SG-prod (SSII spécialiste médical) Le Cabinet d’avocat Jones Day, Uniware Global Services pour le client Sonépar France,NetOptima Solutions (Phoenix Contact et Expert Net) j ai pu acquérir entre autre le service à l’utilisateur par le paramétrage bureautique, imprimantes et domotique. la téléphonie mobile (blackberry et android toutes marques et IOS) la téléphonie IP, la messagerie (lotus notes et exchange), mise en place les connections Citrix via RSA les installations de salle de conférences en Wifi ou vidéo conférence via IP ou ISDN tout en Anglais j ai ouvert une nouvelle corde a mon arc avec le support informatique d'un ERP via Movex sous M3 ou BaaN dans le secteur de la commercialisation de matériels électriques, mais aussi le création et mise de droit dans des comptes utilisateurs en AD.



Mes compétences :

IBM Hardware

Dell Server Hardware

Help Desk

HP Hardware

Microsoft Outlook

Maintenance informatique

Video IP

Lotus Notes

Google Android

Microsoft Office

BlackBerry/RIM

Téléphonie sur IP

Polycom

Team viewer

Logme in

Good enterprise

Xerox printer

Wireless Networking

Lenovo certified

LAN-WAN

Microsoft Windows

Citrix

RSA

Câblage

Movex M3

VMware

Fujitsu Hardware (laptop & desktop)

Proximite

Administration réseaux

Baan

VPN

Microsoft Office 365

Glpi

Mdm

BMC ITSM7

Wds