Thierry SAMPOL

Product Manager ALLPLAN FRANCE : ( 2014 à aujourd'hui )



Technologie produit et Marketing Produit.

De la stratégie de l'opérationnel du Consulting.

L'Interface entre technique et développement , R&D et équipes commerciales.



Conférences BIM et enjeux maquette numérique.



Membre groupe de réflexion mediaconstruct sur la pédagogie autour du Bim et Bim Managers.







Par ailleurs Responsable EDUCATION ALLPLAN FRANCE depuis 2012 :



Déploiement des solutions Nemetschek auprès des écoles d'architecture, des universités et établissements scolaires des métiers du bâtiment.



Conseils, assistance technique et pédagogie "visualisation architecturale et maquette numérique Bim ".



Sponsoring et partenariats.



Expert Allplan, Cinema 4d et Bim Technology.

Spécialiste en visualisation architecturale et 3d modeling.

Enseignant en école d'architecture.



2006-2012: Enseignant Ecole Architecture



2003-2011: Consulting & training Nemetschek France



2002-2003: New Wave ltd Arabie Saoudite Interior Designer



1996-2000: Igraph Architecture et réalité virtuelle



1994-1996: CBC bureau d étude



Mes compétences :

BIM

Consulting

Pédagogie

Cinema4d

Allplan

Architecture

Design

Formation

3d

Webdesign

Infographie 3d

Architecture d'intérieur

Marketing

Réseaux sociaux