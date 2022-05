Thierry Samuel NYEMB IV

Je suis un jeune Camerounais en travaillant dans une entreprise hôtelière.j'ai fait mes études en science économie à l'université de Yaoundé II soa.j'analyse l''économie de mon pays mais pas seulement également celui de plusieurs autres pays.j’évalue leur rentabilité au sein de leur région et sous région voir plus.je ne me limite pas à cela car j'étends mes études au sein des entreprises en générale et financières en particulier.par ailleurs je suis un accro à l'information tant économique que sociale et politique mais je ne suis pas un politicien.par ailleurs je suis un lecteur car j'aime la lecture de livres économiques et aussi la Bible et bien d'autres choses.j'aime le foot et ben d'autre j'ai tellement écrit que j'ai pas fait en quelque je me rattraperai rassurai vous portez vous bien.



