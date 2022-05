Thierry SANSILLON

Successivement, technicien de maintenance nucléaire, technico-commercial, responsable d'agence puis responsable de maintenance dans la climatisation, j'ai décidé en 2009 de créer mon activité artisanale au service de l'habitat et du bâtiment.

Les différents marchés que j'ai pu appréhender vont des PME aux collectivités et des grandes entreprises aux grandes chaines de magasin et les particuliers.

Pour me diversifier, j'ai pu suivre une formation qualifiante de niveau V auprès de l'AFPA en complément de mon BTS électronique, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences nouvelles et très variées.

Electricien-Plombier, je réalise des travaux hors gros œuvre allant de la démolition aux finitions



Mes compétences :

Décoration

Décoration peinture

Electricité

Peinture

Plomberie

Rénovation