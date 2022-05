Thierry SANSON

De formation en agroalimentaire, je suis titulaire d'une licence pro en Qualité Sécurité Environnement. Actuellement agent postal dans le groupe La Poste, je suis à l'écoute d'opportunités dans le domaine QSE.

Parmi les compétences que j'ai développé au cours de ma carrière je peux citer celles ci:

- Préparation et réalisation d'audits

- Mise en place et animation de groupes de travail sur l'amélioration de la qualité et l'hygiène

- Mise à jour du système documentaire qualité

- Formation du personnel sur l'HACCP

- Mise en place de contrôles de surface et de prélèvement d'échantillons

- Réalisation du document unique

- Double compétence QSE / production

- Conduite de moulin

- Fabrication de produits de boulangerie



Je désire actuellement travailler en HACCP en agroalimentaire ou en QSE en entreprise et je suis ouvert à toute proposition d'opportunités de poste.



Mes compétences :

Documentation

Audit

Formation

Hygiène des aliments

HACCP

Sécurité alimentaire