Thierry SANTACREU

-Responsable Commercial Grands Comptes.



-Je suis et développe des grands comptes (enseignes, labels, revendeurs) dans leurs besoins en Signalétique personnalisée.



-Ma formation est celle d'un Sup de Co, agrémentée d'un DEUG de Mathématiques pour la rigueur.



-Mes centres d'intérêt sont la vente, la grande distribution, l'observation des produits/services de grande consommation ainsi que leurs tecniques de vente.



Mes compétences :

Diplomate

Fidélisation

Image de marque

Persévérant

Prospection

Relations humaines

Sens des relations

Sens des relations humaines

Vente