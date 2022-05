Thierry SARROUILHE

Agés de 45 ans, je suis dessinateur depuis + de 20



je travaille essentiellement sur les logiciels Solid Edge ST2 et OS Designer and drafting. J'ai également une connaissance de SolidWorks 2007 et Inventor. En bureautique mes outils sont Word, Outlook, Excel et Power point associés à internet pour toutes les recherches.



Dessinateur en bennes basculantes sur châssis porteur et remorque, j'ai en charge:

- La Définition d’un cahier des charges.

- Les Etudes et Dimensionnement des Besoins préalables à la commande.

- La Réception des commandes et vérification / validation des données fournies.

- La Récupération de toutes les données d’entrées.

- La Définition des Plans, Conception de l’ouvrage (bennes, escaliers).

- Le Dimensionnement des vérins hydrauliques associés à leur circuits.

J'ai une bonne connaissance des Aciers alliés ainsi que le calcul de résistance matériaux.



Mes Compétences Connexes sont :

-La Veille réglementaire du Code de la Route et de la Norme Machine

- L'Anglais Technique

- Le Lancement des Commandes

- La Relation clientèle / concessionnaire / Agent commercial



Mes Capacités liées à l’emploi sont:

- De se référer à des normes et s’y conformer

- D'appréhender les formes et les volumes dans l’espace

- D'Appliquer la méthodologie de projet

- De concevoir en intégrant l’écologie et l’environnement.



Mes autres expériences :

1984/1986 Service Militaire et VSL – Grade de Sergent – 2ème DB St Germain en Laye

1983/1984 Vendeur à Domicile pour financer voyage découverte du territoire



Mes compétences :

Dessinateur

Karaté

LOGIS