Thierry SAUMANDE

Du cocktail à la soirée dansante DJ…

L' animation de votre moment (promotion publicitaire,mariage, cocktail séminaire, concert, animation...) commence par l'analyse et une réponse au plus prés à votre demande.

De nombreuses idées artistiques peuvent être proposées.

Une large palette d'animations musicales "live" peuvent être mixés pour personnaliser et accompagner une soirée.

Vous pouvez faire confiance à mon expérience technique et artistique pour mettre en place et concrétiser vos idées.

Le programme de cette animation musicale s'est étoffée au fil des années, suite à des demandes spécifiques de clients, afin d'accompagner le déroulement d'une soirée sur des rythmes plus dynamiques (rock, blues, folk, latino, disco…) Ainsi le répertoire peut être personnalisé et d'autres musiciens peuvent se rajouter à la formule de base qui est chant guitare.



L'instant "live" peut être suivi d'une soirée dansante et les musiciens se transforment en DJ. Eclairage dynamique, sonorisation de qualité.



Mais l'aventure continue...un artiste auteur compositeur a ses chansons à défendre et doit essayer de faire parler de lui dans ce système culturel mondialisé.

La suite? Aller vers les autres,

apprendre et mûrir dans son art...



Mes compétences :

