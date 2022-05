DEMS ...



Patrice et moi-même avons créé cette société en 2012.



Nous collaborions ensemble depuis plusieurs années sur différents projets au sein du groupe IVECO, chacun de nous a pu y développer sa propre expérience sur le management de projet.



Notre prise de conscience simultanée nous a poussé à mettre en place une méthodologie liant le « Design » et « Ingénierie » de façon à conserver l’idée inventive jusqu’au produit final dans un environnement projet/produit fortement contraint : faible quantité de produits, baisse des investissements, contraintes réglementaires, etc.



Sollicité par des fournisseurs et profitant d’un changement d’organisation où la dualité Design-Ingénierie perdait son sens, la société DEMS vit le jour.



Depuis, nous avons fait la connaissance et convaincu de nombreux partenaires. L’équipe s’est renforcée, de nouvelles compétences se sont jointes à nous. Et dans cette dynamique, nous sommes, à ce jour, entourés d’une trentaine de collaborateurs. Grâce à ce potentiel l’entreprise se voit confier des projets d’envergures.



Nous sommes très fiers de l’évolution de DEMS et remercions toutes les personnes qui ont contribué à cet essor. Nous sommes vigilants et travaillons sans relâche pour entretenir la confiance de nos partenaires afin de contribuer à améliorer les produits et véhicules de demain.



Patrice BESSON & Thierry SAUVAGET



