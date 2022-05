Thierry SCAGLIA

24 ans d'expérience en production, développement , sourcing et qualité pour une marque internationale française de l'habillement.

Réussites en ré organisation et évolutions techniques de sites de production (tricotage, teinture ,pulls) , création du service développement produits ,mise en place du système qualité entreprise , sourcing en Euromed et Americas.

Reconnu techniquement, habitué à gérer de la complexité et à manager , orienté clients & business , expériences dans différents environnements multi culturels et transversaux à l'étranger

Souhaite offrir ses services pour vivre de nouveaux challenges



Mes compétences :

Optimisation des process

Management de la qualité

Développement produit

Chimie organique

Chimie industrielle

Teinture

Textile

Management opérationnel

Expertise technique