Thierry SCHALLMO

Agissant en tant que responsable de projets depuis 2007, je manage et coordonne des projets de construction en Maitrise d'Œuvre et exécution dans tous secteurs d'activités sur le grand quart nord est. Ces années m'ont permis de tisser des liens forts et solides avec les entrepreneurs, Architectes et Maitres d'Ouvrage publics et privés du Grand Nancy.



Au cours des années j’ai consolidé mes connaissances dans le domaine de la structure, puis je me suis diversifié vers les métiers de la dépollution de sol, démolition et notamment le désamiantage.



Je maitrise les logiciels de calculs Graitec et Robot, y compris les modélisations parasismiques et maquettes numériques.



J'anime les réunions hebdomadaires de pilotage de chantier en collaboration directe des Maitres d'Ouvrage, Maitres d'Œuvre et entreprises TCE.



Quelques réalisations:



Réseau ferroviaire - 75 - désamiantage attachement technique métro Parisien

Salle exposition- 94 quai de Seine - cout global 6 500 000 euros - missions: études GO et pilotage

39 logements PUBLIC- 54 - cout global 3 500 000 euros - missions : études GO et pilotage

67 logements PRIVE - 54 -cout global 8 000 000 - mission: études GO

Fromagerie - 55 - cout global 11 000 0000 euros - mission: études GO

1/2 pension PUBLIC- 57 - cout global 1 500 000 euros - mission: études GO et pilotage



De nature autonome et communicatif pour les démarches commerciales je souhaite développer le suivi opérationnel des affaires publiques (CMP) et privées que je suis actuellement.



Mon sens naturel du contact relationnel, mon organisation rigoureuse et ma qualité rédactionnelle sont des atouts majeurs pour encadrer et piloter une équipe d’intervenants internes au BE et les divers intervenants extérieurs.



Mes compétences :

dimensionnement des structures

pilotage chantier

economie construction