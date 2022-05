Thierry SCHEBATH

Je suis spécialiste des toitures de tout type. Je m'adresse en priorité aux professionnels, entreprises, syndics, collectivités locales et territoriales. Avec mes équipes, nous défendons votre capital toit. Il est préférable d'entretenir cet investissement long afin qu'il dure 2x plus longtemps plutôt que de le remplacer prématurément. L'entretien régulier et dès le départ couté 50 fois moins cher qu'un remplacement "prématuré".

Éviter les désagréments liés aux intempéries et aux dégâts internes sur mobilier, habillage, machines... etc.

Je peux vous proposer des contrats d'entretien, de maintenance, des interventions d'urgence ou planifier sur plusieurs années pour étaler les dépenses/investissements.



Mes compétences :

Horlogerie

Analyse

Développement

Organisation

Performance

Promotion

Formation informatique

Formation professionnelle

Pilotage d'entreprise

Trésorerie

Gestion de trésorerie

Pilotage de la performance

Conduite du changement