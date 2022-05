Gérant de ST COM

spécialisée en systèmes de communication hospitalière.

Appels malades, anti fugue, contrôle d'accès, vidéosurveillance.

Près de 400 clients sur le grand Est.



Installation, vente et maintenance.

Spécialiste :

CRMS

ASCOM Nira

Blick

Ackermann



Réparations Labo et SAV sur site



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Microsoft accès

Retraite

Téléphonie

Vidéosurveillance