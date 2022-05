Thierry SCHOONE

J'ai consacré jusqu'alors ma carrière à 3 thématiques principales que sont la Direction de Projet, la Relation Client et les Systèmes d'Information.



En 27 ans d’expérience professionnelle, j’ai ainsi accompagné plusieurs Directions Générales sur la conduite de projets d’envergure nationale ou internationale, supports au business, sur le périmètre Relation Client (CRM) ou la conduite, le pilotage et la transformation du Système d’Information global de l'entreprise.



Depuis 12 ans dans le secteur d'activité "Outsourcing Relation Client/CRM", je suis actuellement responsable de la DSI Armatis-Laser Contact (80 personnes) et membre du Comité de Direction.



Diplômé de l’ESC Rouen, j'ai précédemment occupé des responsabilités de Direction de Projets et SI pour :



- des groupes pharmaceutiques internationaux (PFIZER, ASTRA, ou JANSSEN-CILAG),

- des sociétés de services (un éditeur de solution CRM/SFA et un intégrateur Système d’Information, VALTECH),

- des sociétés de Conseil (ACCENTURE et un cabinet spécialisé en projets CRM),

- une grande compagnie d'assurance (AGF).



Spécialités :

Management d'équipes PROJETS et SI multi-sites, internes/externes

Gouvernance des systèmes d'information dans un contexte de pilotage de grands projets de transformation dans le cadre d'un schéma directeur, intégration de progiciels, stratégie d'évolution du CRM multicanal, conduite du changement associé.

Négociation Achats Informatiques, suivi budgets/investissements

Leadership, capacité à fédérer, à convaincre,

Capacité d'écoute et de communication, sens de la négociation.



Mes compétences :

CRM

Direction Projets

Systèmes d'information

Conseil

Consulting

Accompagnement au Changement

DSI

Informatique

Gestion Relation Client

Relation Client

GRC

Direction de Projets

SI