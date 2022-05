Thierry SEBAICI

Vous recherchez quelqu'un d'expérimenté ?



Une personne autonome et curieuse qui n'a pas peur des challenges difficiles.



Quelqu'un de créatif et rigoureux ayant un profond sens du service.



Et si c'était moi ?



J’ai travaillé durant 25 ans sur de nombreux projets techniques dans le secteur aéronautique, spatial et industriel, ce qui m'a permis d'acquérir un savoir-faire dans toutes les phases de développement d'un projet (consolidation de besoins, spécification, conception, développement, intégration, validation) et aussi dans la conduite applicative, la gestion de projet ou l'assistance à maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage (AMOE/AMOA).



Aujourd’hui, je souhaite évoluer vers les métiers du WEB et de l’infographie ; d’une part pour assouvir mon besoin de créativité intellectuelle et artistique et d’autre part pour évoluer dans un nouveau marché porteur.



Internet est devenu un moyen de communication primordial. Les technologies de l'information, de la communication et le commerce électronique ne cessent d’évoluer et nécessitent une adaptation constante de la part des entreprises.



Pourquoi ne pas relever ce défi ensemble ?



Mes compétences :

HTML 5

JavaScript

JQuery

CSS 3

Photoshop

Langage C

Lightroom

PHP MySQL

Prestashop

InDesign

Wordpress

Illustrator