Thierry SEELEUTHNER

Responsale des finances et de l'inforamtique au sein de SAPA Albi depuis 10 ans.



Mes principales réalisations en Informatiuqe ont été le transfert d'une architecture serveurs physiques traditionnels vers une Infrastructure virtuelle (VMWARE) afin de sécuriser la continuité des informations par la mise ne place d'un plan de reprise et de continuité automatique.



La maitrise des informations financières et le management de l'équipe comptable (Fournisseur,Credit & Collection,Comptabilité Générale et tésorerie) a permis l'amélioration du BFR et du Cash Flow de la société.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

fiscalité

Informatique

Management

Reporting