De nombreuses expériences professionnelles dans des secteurs variés : Recherche, Industrie, Armement, Bâtiment, Immobilier, Finance...

Plusieurs métiers avec une ligne générale : de la technique au commercial et de plus en plus d'importance accordée au contact humain et à l'échange.

Pour plus de détail , voir mon CV et pour encore plus d'info : contactez moi !