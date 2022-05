Thierry SENZANI

Je dirige et développe des succursales depuis plus de dix sept ans. Au cours de ces années, j'ai acquis une forte expérience dans la gestion et l'animation d’un réseau de points de vente, l'application de la politique commerciale, la mise en place de nouveaux concepts et le management des équipes et commerciaux que j'ai su motiver et mobiliser à dépasser leurs objectifs. J'ai toujours eu le souci de satisfaire et fidéliser les clients et les partenaires dans mes décisions tout en optimisant les résultats et l’image de l’enseigne.



Mes compétences :

Animateur

Directeur régional