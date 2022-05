Thierry SERDJEBI

Innovation World Wide est fier de vous présenter ses nouveaux produits communicants et personnalisables. Créateur et fabriquant de nombreux produits originaux et novateurs, cette rubrique va s'enrichir dans les prochains mois de nouvelles réalisations pour vous proposer un large choix d'objets qui représenteront avec élégance et efficacité votre société, votre image et tous vos évènements dans tous les domaines possibles et imaginables.



Tous nos produits sont développés et fabriqués en France. Chaque produit suit une étude scrupuleuse avec une phase de prototypage, de tests et un soin particulier dans la finition appuyant un savoir-faire français.



Toutes les études graphiques et les créations de nos personnalisations produits sont réalisées par notre bureau de design et communication pour optimiser l'impact visuel et apporter un soin particulier à chaque réalisation graphique.



Mes compétences :

International Marketing

Event manager

Event producer

Publicité

Communication

Innovation