Thierry SERNA

SFR Business Services



Directeur Commercial Marchés Publics



Juillet 2009 à Aout 2016 : Responsable Commercial Grandes Entreprises

- Management et Stratégie commerciale nationale du marché Grandes Entreprises (>500 salariés)



Octobre 2007 à Juillet 2009 : Directeur des nouveaux Marchés

- Management et Stratégie commerciale du marché TPE (<200 salariés) sur solutions de convergence voix/internet/mobilité - Accords commerciaux avec partenaires et réseaux de commercialisations indirects.

Coordination du lancement de la solution 9 Pass







Décembre 2004 à Octobre 2007 : Directeur des Ventes Indirectes Ile de France





Principales réalisations :

Négociation des accords commerciaux avec les Enseignes Nationales, réseaux Espaces SFR, Intégrateurs et IP.

Mise en place de la nouvelle organisation commerciale suite à la fusion Neuf & Cegetel



Danka Europe Ltd.

Mai 2001 - décembre 2004 : Manager Office Solutions Europe



- Stratégie commerciale de la division Solutions Bureautique Europe: Copieur/Imprimante/Logiciel :

- Accords commerciaux internationaux avec partenaires et constructeurs.

- Manager BU zone Espagne France et Italie.





Principales réalisations :



Finalisation et négociation des accords commerciaux produits Construction de la nouvelle organisation commerciale avec - 25 % des effectifs.

Définition de la stratégie commerciale 2003-2005 sur le réseau direct et indirect.





Kodak /Danka France

Mai 1999 – avril 2001 : Marketing Manager



- Stratégie commerciale sur la Business Unit « Impression Hauts Volumes et Arts Graphiques »

- Responsable de la formation



Principales réalisations :

Mise en place d’une nouvelle organisation structurelle (centre de profit).

Animation et suivi des équipes commerciales sur le réseau direct.





Canon France

Janvier 1996 – mai 1999 : Chef de Service Formation Digitale



- Animation et suivi du réseau distributeur (350 concessionnaires) au niveau national et réseau direct.







Principales réalisations :

Mise en oeuvre de services de formation délocalisés » => plus de 2000 vendeurs formés en 1997.





Déc. 1994 - janvier 1996 : Key Account Manager Marchés publics



- Gestion de comptes stratégiques : la Poste (3M€), Peugeot (4M€), Direction générale de l’armement (1M€)

Principales réalisations :

Appel d’offre La Poste et Peugeot remporté

Renouvellement des conditions accords cadre DGA





Le Verre Français



Janvier 1987 – octobre 1994 : Directeur des Ventes



- Création de la structure commerciale et externalisation de la production

C.A. cumulé des contrats négociés en 1987-96 de 20 MF (avec une marge brute moyenne de 40 %)



RANK XEROX

Janvier 1986 - DC 1987 : IVB Ingénieur Commercial Grandes Entreprises.



Octobre 1984 - DC. 1985 : Spé Support Micro & réseaux Grandes Entreprises.



Anglais, Espagnol et Italien courant.



Mes compétences :

Négociation

Europe

internet

Marketing stratégique et opérationnel

France

Cloud

Telecom

International

Management

Business développer